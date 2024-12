Ex OM : La montée en puissance de Bouba Kamara

Après une longue période de blessure, Boubacar Kamara revient à son meilleur niveau. Ce samedi face à Southampton, il a une nouvelle fois été spectaculaire.

Milieu de terrain et défenseur central formé à l’OM, Boubacar Kamara fait le bonheur d’Aston Villa; Après une longue blessure qui l’a écarté des terrains, le jeune français est de nouveau titulaire avec son club et enchaîne les prestations de grande classe.

« Kamara a joué un rôle important au milieu du terrain, se faufilant pour déposséder ses adversaires lorsque Southampton cherchait à jouer entre les lignes. Il a réalisé un contre puissant pour repousser Archer à la 66e minute alors que l’attaquant cherchait à conclure une contre-attaque », écrit le journaliste John Townley pour Birmingham Live, lui attribuant la note de 8/10.

#AVFC secure successive Premier League wins for the first time since September after beating Southampton 1-0 at Villa Park.

It wasn’t a classic, but Villa got the job done and move into the top five. Boubacar Kamara and John McGinn were both outstanding.https://t.co/Wk5drVEnFO

— John Townley (@johntownley11) December 7, 2024