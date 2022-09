OM : Le coup de gueule sur la formation de cet ex capitaine marseillais

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille, Christian Caminiti est revenu sur la gestion du centre de formation de l’OM.

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christian Caminiti a exprimé son opinion sur la gestion du centre de formation de l’OM. Il explique que la direction que prend le club avec son centre n’est pas bonne. Il regrette l’époque où les joueurs n’avaient pas de problème à jouer avec l’équipe réserve. Caminiti explique aussi que l’équipe réserve devrait servir de tremplin pour les jeunes joueurs formés au club.

Des jeunes joueurs font partie de l’équipe professionnelle mais ils ne sont jamais sur le banc

« Je ne sais pas où ils veulent aller avec ce centre de formation. Ils parlent sans cesse de formation, mais la réserve ne sert pas à grand-chose. Ils sont tombés en National 3. On ne va pas faire les anciens soldats mais à notre époque la réserve avait pour but de faire jouer des joueurs professionnels qui revenaient de blessures et de les remettre en condition. Je me rappelle qu’on a joué avec des joueurs de l’équipe de France. Il y a eu Albert Émon, René Charrier, Georges Bereta, c’était des stars. Ils n’avaient aucun problème à venir en réserve. Ils venaient jouer. Évidemment, ils grinçaient des dents parce qu’ils n’avaient pas envie de se blesser mais ils venaient. Le gros point positif, c’était que les jeunes qui jouaient avec eux, ils profitaient et ils apprenaient. On essayait de reproduire ce qu’ils faisaient, on essayait de mimer les bons gestes. On voyait que c’était des supers gars. Aujourd’hui, des jeunes joueurs font partie de l’équipe professionnelle mais ils ne sont jamais sur le banc et ils ne sont jamais en équipe réserve. Mais alors à quoi sert l’équipe réserve ? Ces jeunes ont 19 ans mais ils ne jouent jamais. À l’époque de Pape Diouf, ils ont fait venir les jeunes du centre au Parc des Princes, c’était anecdotique mais ils ont tenu le choc. Aujourd’hui je ne comprends pas la direction que prend le club avec le centre de formation. Christian Caminiti – Source : Football Club de Marseille (05/09/2022)

