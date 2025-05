Ex OM : La nouvelle anecdote de Courbis sur le mythique 5-4 !

Le 22 août 1998, le Stade Vélodrome a été le théâtre d’un scénario aussi improbable qu’inoubliable. Mené 0-4 à la mi-temps par Montpellier, l’Olympique de Marseille avait renversé le match pour s’imposer 5-4, dans ce qui reste le plus grand retournement de situation du football français. Plus de deux décennies plus tard, ce match continue de faire parler. Et ce n’est pas Rolland Courbis qui dira le contraire. Invité sur L’Équipe du Soir, l’ex-entraîneur de l’OM a livré une anecdote inédite sur cet épisode, notamment sur son échange devenu culte avec le président montpelliérain Loulou Nicollin.

Souvent repris dans les bêtisiers ou les archives du foot français, ce passage où l’on voit Courbis lancer à Nicollin “On va gagner 5 à 4” juste avant la seconde période a toujours été pris pour une simple provocation pleine d’aplomb. Mais selon l’intéressé, l’histoire ne s’arrête pas là…

“J’espérais à peine qu’on gagne la seconde mi-temps !”

En effet, l’ancien coach de l‘OM (1997-199) a apporté un nouvel éclairage sur cette scène culte :

“Ce match de Montpellier j’ai évidemment pu en parler des tas et des tas de fois, mais c’est vrai qu’il y a quand même des précisions qu’il faut donner. Quand on me voit en train de dire à Loulou ‘on va gagner 5 à 4’, c’est pas parce que je pense qu’on va gagner 5 à 4. C’est parce qu’il m’embête 10 minutes avant, on sort du vestiaire et il me prend par le cou gentiment et il me dit : ‘Voilà, c’est le football, ça reste le football, un jour c’est l’un, un jour c’est l’autre.’ Après il me le redit, et c’est là que c’est filmé. Donc quand Loulou me dit ça, effectivement, en vérité, ce que j’espère dans ce match, c’est qu’on gagne la 2e mi-temps, qu’on puisse aller parler d’un 4 à 2, et d’expliquer que la première mi-temps, c’est tout simplement un accident qui ne nous empêchera pas d’être champion de France, puisqu’on est à la 3e journée… Mais là, quand on a cette première mi-temps où c’est vraiment le maximum de réussite que peut avoir une équipe, ce que fait Montpellier… à la fin, si ça dure encore 10 minutes de plus, c’est pas 5 à 4 qu’on gagne, mais 8 à 4 !”

