L’émotion de Josip Skoblar pour les 125 ans de l’OM !

À l’occasion des 125 ans de l’Olympique de Marseille, plusieurs légendes du club ont été mises à l’honneur dans un Vélodrome paré pour la fête. Parmi elles, Josip Skoblar, figure mythique du club, est revenu sur le chaleureux accueil que les supporters lui avait réservé…

Interrogé en bord de pelouse, l’ancien attaquant croate a laissé parler l’émotion. Touché par l’accueil qui lui a été réservé, il a confié que sa plus grande fierté n’était pas ses records, mais l’amour intact du public.

“Ca donne beaucoup d’émotions et de plaisir !”

Skoblar, c’est un nom qui résonne et qui resonnera encore longtemps dans les travées du Vélodrome. Meilleur buteur de l’histoire de l’OM sur une saison avec 44 réalisations en 1970-1971, il a porté les couleurs olympiennes de 1966 à 1974, avec un passage intermédiaire à Hanovre. Surnommé “l’Aigle dalmate“, il a régalé les supporters par son sens du but hors normes et son élégance balle au pied. Vainqueur du championnat de France en 1971 et de deux Coupes de France, il est le véritable symbole de ce grand OM des années 1970′.

Présent au Vélodrome pour les 125 ans du club, il a livré, au micro de Diana Melhem (BFM Marseille Provence), un message plein d’émotion :

“Être ici avec tous ceux qui ont été invités, avec le public marseillais, c’est toujours quelque chose à part. Être au stade Vélodrome, ça donne des émotions et en même temps beaucoup de plaisir. Mon plus beau souvenir ? D’être aimé par le monde qui est là aujourd’hui, avec les jeunes qui viennent au stade, qui sont supporters de l’OM. Pour moi, ça n’a pas changé, ça, c’est très important.”

125 ans de l’OM: Josip Skoblar s’exprime lors de l’avant-match sur ses heures de gloire pic.twitter.com/FxHXxRPsZ2 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 2, 2025

