Ex OM : La perte de poids hallucinante de Payet choque les supporters marseillais

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir des images de Dimitri Payet qui s’éclate à Vasco de Gama au Brésil. Sa perte de poids fait bondir les supporters marseillais.

Joueur étincelant mais trop peu constant, Dimitri Payet aura tout de même gagné le coeur des supporters. Un mois de juillet 2023 a tout fait basculer lorsqu’une conférence de presse surprise a été organisée par le club pour annoncer la fin de la collaboration entre le numéro 10 et l’OM. Le milieu offensif, en pleurs devant les journalistes, a rejoint Vasco de Gama pour une dernière pige avant de raccrocher les crampons.

Depuis le début de la saison, il éblouie les yeux des Brésiliens par son talent et ses gestes techniques. Seulement, les supporters marseillais qui gardent un œil sur sa progression, lui reprochent une chose : sa perte de poids. Souvent raillé pour ses quelques kilos en trop, l’ancien international français semble plus fit que jamais à Vasco de Gama. Une rigueur qu’il n’a jamais vraiment eu à Marseille, surtout sur les derniers mois.

👀 Putain mais il a perdu combien la ??? pic.twitter.com/9MdnQMv7mA — Benjamin COURMES (@BenFCM) February 25, 2024

Interrogé par l’Equipe, Jorge Sampaoli a d’abord expliqué que le projet olympien était ambitieux et qu’il disposait d’un bel effectif dès son premier mercato estival. Il raconte notamment l’importance de Payet dans son système. « Payet, tu ne lui dis pas de redescendre. Il est là près de la surface adverse et il attend le ballon. Parce que parfois, il voulait décrocher pour jouer, descendait trop bas, et il n’avait plus les choses clairement en tête. Alors que non, ce n’est pas Payet qui doit venir à toi, c’est toi qui dois venir à lui. Quand tu arrives à Payet, quand il se tourne et regarde la surface, tu sais qu’il va se passer quelque chose, toujours. Ce n’est pas un problème de ne pas courir si tu as le contrôle du ballon. Si tu n’as pas le contrôle, ce n’est pas logique d’avoir ces joueurs-là, non. Dans mon projet de jeu, Payet est très intéressant. Il a décidé beaucoup de matches depuis cette position. Le talent, on ne doit pas essayer de le structurer, de le limiter, le talent… c’est du talent ! Tu le laisses s’exprimer. Il faut leur laisser la liberté, mais en sachant bien quelle position ils doivent occuper. Parce que tu ne vas pas demander à Payet de courir 70 mètres dans un sens puis 70 dans l’autre. Ce serait stupide. Pablo Longoria m’a permis de construire une équipe avec des profils qui nous permettaient de progresser et de gagner. Il a écouté mes souhaits, nous avions Dimitri Payet, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, ou encore William Saliba et Boubacar Kamara qui marchent très bien en Angleterre. Une défense très homogène aussi, tout le monde voulait relancer, jusqu’au gardien Pau Lopez, choisi pour cela. C’était un beau processus, parce que nous avions choisi les bons footballeurs pour cela. »