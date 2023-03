Ex OM : La soirée cauchemardesque de Jorge Sampaoli avec le FC Séville

Ce samedi soir, l’ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli, a pris une énorme gifle face à l’Atletico Madrid avec le FC Séville… L’Argentin a vécu une sale soirée sur le banc du club andalou.

Après son départ de l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas eu beaucoup de mal à trouver un nouveau club. L’entraîneur argentin a repris du service au FC Séville, un club qu’il a connu avant de débarquer à Marseille. La saison se passe très mal pour l’ex-coach marseillais qui est 16e, à un point de la zone rouge.

Une énorme défaite 6-1 face à l’Atlético Madrid pour Sampaoli

Ce samedi soir, Jorge Sampaoli a dû essuyer une énorme défaite sur le score de 6-1 contre l’Atlético Madrid. Au micro du média du club andalou, le coach argentin a tenter d’expliquer les énormes difficultés qu’ont traversé ses joueurs sur la pelouse des Colchoneros.

A LIRE AUSSI : OM: La défaite face à Annecy « peut tuer toute une saison »

Il y a eu un très haut degré de négativité à jouer ce type de match — Sampaoli

« Ça a été un coup dur… Au-delà de ne pas être à la hauteur des circonstances qui nous ont donné ce score, l’équipe a eu des moments où elle a réduit l’écart, elle a su le faire à d’autres moments, un joueur est expulsé… il y a eu un très haut degré de négativité à jouer ce type de match. On s’était relevé à un moment où l’équipe allait mieux, maintenant elle a rebaissé et elle devra remonter. La Ligue Europa? Cela ne me gêne pas, nous devons y faire face et continuer à nous améliorer et à corriger les fautes directes. Aujourd’hui, les deux premiers buts étaient dus à nos erreurs. On doit continuer à essayer d’améliorer l’organisation sur la ligne défensive, sans avoir beaucoup de joueurs mais en essayant d’en faire jouer d’autres à différents postes. Nous travaillerons toute la semaine pour améliorer cela » Jorge Sampaoli – Source : FC Séville (04/03/23)