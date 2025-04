Ex OM : La sortie de Beye après la claque vs Lyon…

Battu lourdement par l’OL (4-1), le Stade Rennais traverse une période compliquée. Lucide, Habib Beye n’a pas masqué sa colère, pointant les lacunes collectives et réclamant des changements profonds au sein du club.

Samedi soir, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, le Stade Rennais a sombré lourdement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-4). Une déroute totalement assumée par Habib Beye, entraîneur des Rouge et Noir, qui n’a pas cherché d’excuses au micro de DAZN après la rencontre.

“La pilule n’est pas dure à avaler, elle est méritée. On ne pouvait pas espérer mieux au vu de la qualité de l’adversaire et de ce qu’on a montré collectivement sur ces 90 minutes,” a reconnu l’ancien défenseur, lucide sur la prestation de son équipe. “Sur tous les plans, on a été dominés. Le premier but est exceptionnel, il faut l’accepter. Le deuxième, c’est une attaque placée sur laquelle on est totalement passifs,” a-t-il ajouté.

Il y a une part de responsabilité de ma part en tant que coach

Conscient de ses responsabilités, Beye n’a pas hésité à se remettre en question, tout en pointant du doigt des manques plus profonds au sein du club : “Il y a une part de responsabilité de ma part en tant que coach, mais il faudra que des choses changent dans ce club, notamment au niveau de l’attitude. Là-dessus, on n’a pas été irréprochable.”

