Ex OM : La superbe action d’Iliman Ndiaye qui a enflammé les supporters !

Iliman Ndiaye a trouvé un accord avec Everton en début de Mercato et a retrouvé l’Angleterre après une saison mitigée à l’OM. L’international sénégalais s’est déjà illustré.

L’OM a terminé ses matchs de préparation avec une belle victoire ce samedi. C’était aussi l’occasion pour Everton de réaliser un match amical face à l’AS Roma. Iliman Ndiaye a joué cette rencontre et l’ancien marseillais s’est déjà illustré sous ses nouvelles couleurs.

L’international sénégalais a réalisé une jolie action avec une belle roulette et une frappe puissante. Malheureusement, pas de but mais cela a suffit pour faire lever les supporters d’Everton sur cette réalisation de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. De gros espoirs sont placés en lui pour la saison qui arrive en Premier League.

Almost a wonderful first goal for Iliman Ndiaye after good work by fellow new signings Iroegbunam and Lindstrøm! 😮 pic.twitter.com/LRU3C0eR6g — Everton (@Everton) August 10, 2024

Un long message émouvant

• Le message d’adieu d’Iliman Ndiaye : « Un merci particulier et sincère à tous les supporters pour votre affection au quotidien et les souvenirs que je garderai dans ma tête pour toujours. L’arrivée à l’aéroport, mes débuts au Vélodrome, mon premier but, les ambiances des grands… pic.twitter.com/mUEJpNQfiP — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) July 3, 2024

Après l’officialisation de l’OM, Ndiaye a publié un long message d’adieu aux supporters, exprimant ses regrets de ne pas s’être imposé dans son club de cœur. « Un merci particulier et sincère à tous les supporters pour votre affection au quotidien et les souvenirs que je garderai dans ma tête pour toujours. L’arrivée à l’aéroport, mes débuts au Vélodrome, mon premier but, les ambiances des grands soirs… Votre soutien au quotidien a énormément compté toute la saison et restera gravé en moi. »

« je continuerai de vibrer devant chaque match »

« Il y a un an, lorsque l’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM, j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après », a également écrit iliman Ndiaye, avant de conclure « le supporter que je suis depuis toujours continuera à vibrer devant chaque match. »