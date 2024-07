Mercato concurrents OM : Nice refuse une offre de 35M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient fortement au défenseur central français Jean-Clair Todibo. L’OGC Nice n’ai pas fermé un éventuel transfert. Mais aurait déjà refusé une belle offre.

Cette saison Jean-Clair Todibo a disputé 30 matchs de championnat, il a été titulaire 88% du temps. À l’OGC Nice depuis 2021, il a joué136 matchs avec les aiglons. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimé à 35 millions d’euros pour l’international français. 35 millions d’euros, c’est l’offre que Nice a repoussée de la part de West Ham pour son défenseur selon l’Equipe. Nice espère et pense pouvoir en tirer encore plus. Plusieurs clubs européens suivre de près la situation de l’international français, comme le Bayern Leverkusen, la Juventus Dortmund ou encore Aston Villa.

BREAKING 🚨: Understand that West Ham now trying to sign Jean-Clair #Todibo! First bid of €35m was rejected! A new offer is possible as West Ham has not yet left the race for the former top target of #MUFC @SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/5z5yht3BY0

— Daily Red Devil (@daily_red_devil) July 3, 2024