Ex OM : “Lamentable”, Lizarazu se paye le PSG !

L’actualité de l’équipe de France et du PSG fait réagir jusqu’aux anciens joueurs de l’OM. Éphémère latéral olympien, Bixente Lizarazu est sorti du silence après la polémique née des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Alors que le club de la capitale met en cause Didier Deschamps et son staff, le champion du monde 1998 a pris la défense du sélectionneur des Bleus.

La blessure d’Ousmane Dembélé face à l’Ukraine, suivie de l’indisponibilité de Désiré Doué, a déclenché la colère du Paris Saint-Germain. Le club francilien a adressé un courrier officiel à la FFF, estimant que les recommandations médicales concernant ses joueurs n’avaient pas été respectées. Une charge directe contre Didier Deschamps, accusé de négligence.

Dans sa chronique publiée dans L’Équipe, Bixente Lizarazu a vivement réagi. Le consultant juge “lamentable” de mettre en doute le professionnalisme du sélectionneur tricolore. « Mettre en doute le professionnalisme de Deschamps est lamentable. L’accuser de négligence aussi », a-t-il insisté, refusant d’imputer les blessures au staff des Bleus.

A lire : Mercato : L’OM a essayé de s’offrir ce jeune talent du Bayern…

Le PSG accuse Deschamps, Lizarazu réplique

Pour l’ancien latéral de l’OM et du Bayern Munich, le véritable responsable est ailleurs : le rythme effréné imposé aux joueurs. Lizarazu rappelle que Dembélé accumule les alertes physiques depuis juin et n’a jamais eu de réelle période de récupération. Selon lui, enchaîner les matches entre club et sélection finit inévitablement par fragiliser les organismes.

💸Mercato OM : la valeur de l’effectif largement revue à la hausse selon transfermarkt ! ⚡️Attention tout de même au pourcentage sur la revente des joueurs type Greenwood ou Traoré…#OM #MercatOM #Effectif #Valeur pic.twitter.com/0y3fzdZxw7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2025

La Coupe du monde des clubs ciblée

Lizarazu ne s’est pas contenté de défendre Deschamps, il a également pointé du doigt l’organisation des compétitions. « Le PSG devrait surtout s’agacer contre cette Coupe du monde des clubs au bout d’une saison harassante », a-t-il déclaré, rappelant que Dembélé avait rejoué en Supercoupe d’Europe après seulement trois semaines de repos. Un rythme jugé intenable, qui accroît mécaniquement le risque de blessure.