Ex OM : Larqué se paye Guendouzi !

Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots au sujet de Mattéo Guendouzi. Lors de son intervention sur RMC, l’ancien international français a remis en question la présence de l’ex-milieu de l’OM en Équipe de France.

« D’un joueur moyen à l’OM, on en fait un titulaire en Bleu. Il est puissant ? Non. Rapide ? Non. Il a une bonne frappe ? Non. Un bon jeu de tête ? Non. Il n’a aucun point fort, il est moyen partout. » a lancé Larqué, estimant que le milieu de ne présente pas de qualités marquantes.

Passé par entre 2021 et 2023, Guendouzi s’était imposé comme un cadre sous Jorge Sampaoli, avant de voir son rôle diminuer avec Igor Tudor. Son départ en Italie l’été dernier n’a pas freiné sa présence dans les listes de Didier Deschamps, qui continue de lui accorder sa confiance.

Malgré des performances souvent décrites comme irrégulières, Guendouzi est régulièrement convoqué en Équipe de France. Son volume de jeu et son activité sur le terrain semblent convaincre Deschamps, qui l’a encore appelé pour le dernier rassemblement.

Cette critique de Jean-Michel Larqué relance donc le débat autour du niveau réel du milieu de terrain et de sa légitimité en sélection. Mais pour l’instant, Didier Deschamps continue de compter sur lui.