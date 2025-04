Ex OM : Le club apporte son soutien à Luiz Gustavo dans cette épreuve difficile…

Luiz Gustavo vit une période difficile avec de gros soucis de santé. L’Olympique de Marseille lui a apporté son soutien sur les réseaux sociaux.

« Luiz Gustavo a été hospitalisé après s’être plaint de douleurs au niveau de la cage thoracique. Les premiers examens ont décelé une embolie pulmonaire. Il va rester quelques jours en observation à l’hôpital Albert-Einstein », a précisé le São Paulo FC, son club actuel. L’Olympique de Marseille ne l’a pas oublié et a tenu à lui apporter son soutien sur les réseaux sociaux.

“L’Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien et souhaite un prompt rétablissement à son ancien joueur 𝐋𝐮𝐢𝐳 𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯𝐨. Nous sommes de tout cœur avec toi, 𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐫𝐨”, a posté l’OM sur son compte X.

Titulaire en Copa Libertadores mercredi dernier face aux Argentins de Talleres, Luiz Gustavo n’avait montré aucun signe avant-coureur sur le terrain. Ce souci médical est donc intervenu de manière soudaine, quelques jours seulement après avoir disputé un match officiel.

L’international brésilien, qui compte 41 sélections avec la Seleção, est revenu jouer au Brésil en 2023 après plusieurs saisons à l’étranger. Depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2019, il a évolué à Fenerbahçe en Turquie (2019-2022), puis à Al-Nassr en Arabie saoudite (2022-2023), avant de rejoindre São Paulo FC.

🇧🇷D’après nos informations, Luiz Gustavo souffre bien d’une thromboembolie et est toujours en observation à l’hôpital au Brésil… Ses dernier examens sont rassurants et sa situation devrait s’améliorer. On lui souhaite le meilleur et un prompt rétablissement !

