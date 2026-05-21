Ex OM : le dernier défi de De Zerbi !

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi traverse une fin de saison sous très haute tension en Angleterre. Battu par Chelsea mardi soir, Tottenham devra impérativement obtenir un résultat contre Everton dimanche pour éviter une relégation historique en Premier League.

La pression monte autour de Roberto De Zerbi. Arrivé sur le banc de Tottenham avec l’ambition de relancer les Spurs, l’ancien coach de l’OM se retrouve désormais confronté à un scénario catastrophe. Après la défaite face à Chelsea (1-2), le club londonien occupe la 17e place de Premier League, avec seulement deux points d’avance sur West Ham, premier barragiste.

À une journée de la fin, la situation reste extrêmement fragile pour les Spurs. Le déplacement décisif contre Everton dimanche pourrait déterminer l’avenir immédiat du club dans l’élite anglaise.

Roberto De Zerbi sonne la mobilisation

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a affiché un discours particulièrement fort avant cette ultime rencontre. « C’est la finale pour Tottenham. Pas à Bilbao contre Manchester United. Le match le plus important, c’est dimanche. Maintenant, nous jouons pour quelque chose de plus important qu’un trophée. C’est pour la fierté du club et son histoire, on parle de dignité. »

Des propos qui illustrent l’ampleur de l’enjeu pour l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille. Une relégation de Tottenham serait un événement majeur dans l’histoire récente du football anglais. Les Spurs n’ont plus quitté la première division depuis 1977.

A lire : Benatia dévoile les coulisses de l’OM (et balance sur le comportement des joueurs)

Everton également sous pression

Si la dynamique de Tottenham reste inquiétante, l’adversaire du week-end traverse lui aussi une période délicate. Désormais entraîné par David Moyes, Everton n’a plus remporté le moindre match depuis le 21 septembre. Une série négative qui entretient l’espoir du côté des Spurs avant cette dernière journée sous tension.

Pour Roberto De Zerbi, ce rendez-vous pourrait marquer un tournant majeur après son passage à l’OM. En Angleterre, l’ancien coach marseillais joue désormais le maintien d’un club historique de Premier League, dans un contexte de crise sportive particulièrement tendu.