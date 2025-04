Ex OM : Le dernier écart de Mario Balotelli !

Mario Balotelli, aujourd’hui âgé de 34 ans, fait de nouveau parler de lui pour des raisons extra-sportives. L’attaquant italien, passé par douze clubs au cours de sa carrière, connaît une saison compliquée avec le Genoa, son club actuel en Serie A. Depuis son arrivée en septembre dernier, sa situation sportive s’est progressivement dégradée, jusqu’à un nouveau dérapage médiatique ce mardi.

Signé par le Genoa en septembre 2024, Balotelli espérait relancer sa carrière sous les ordres de l’entraîneur Alberto Gilardino. Après un retour physique progressif, Balotelli avait disputé quelques minutes en Serie A à partir de novembre, totalisant 56 minutes de jeu en six matches, avant de disparaître totalement de la feuille de match depuis le 21 décembre. L’arrivée de Patrick Vieira sur le banc du Genoa a changé la donne, comme l’a reconnu le directeur sportif Marco Ottolini : « Mario a chuté dans la hiérarchie, il a toujours une grande envie de jouer et cela lui fait grand honneur. Ces derniers jours, nous essaierons de trouver une solution qui convienne à tout le monde sur le marché des transferts. Si Gênes ne lui donne pas les minutes qu’il souhaite, la solution est de chercher un endroit où il peut aller et surtout jouer. »

A lire : Mercato OM : Un doute concernant l’avenir d’un titulaire de De Zerbi ?

Malgré des pistes évoquées lors du mercato d’hiver, notamment au Mexique ou en Corée du Sud, l’attaquant est resté en Italie. Il s’était alors exprimé publiquement : « Je tiens à dire que je vais très bien physiquement et que je n’ai aucun problème d’aucune sorte, grâce à Dieu. Je préfère le dire à l’avance au cas où des bêtises seraient dites à l’avenir, comme cela s’est déjà produit dans le passé dans ces situations. »

Balotelli et Vieira… histoire compliquée !

Absent des terrains depuis plusieurs mois et blessé à la main selon Transfermarkt, Balotelli semblait pourtant intégré au groupe. Mais il a rompu ce calme apparent en publiant un message sur ses réseaux sociaux, qui semble directement viser Patrick Vieira : « Il y a quelqu’un ici qui mérite non pas un Mario mature, mais un Mario rebelle de 16 ans. Peut-être comprendrait-il ce que signifie un tel manque de respect. » Cette déclaration publique relance les tensions au sein du club, alors que Balotelli est encore sous contrat jusqu’en juin prochain. À ce rythme, l’ancien international italien pourrait se diriger vers un treizième club, dans une carrière marquée par les rebondissements.