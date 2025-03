Ex OM : Le gros coup de chaud en direct à la TV de Gattuso !

Gennaro Gattuso a connu un moment de tension en direct à la télévision croate après la lourde défaite du Hajduk Split contre Rijeka (0-3) dimanche. L’ancien entraîneur de l’OM s’est vivement emporté contre Joško Jeličić, consultant et ancien joueur du club, dans un échange houleux mêlant plusieurs langues.

Après ce revers, qui laisse Rijeka prendre deux points d’avance en tête du championnat croate, Gennaro Gattuso a eu une confrontation tendue avec Jeličić, exprimant son mécontentement face aux commentaires du consultant. « Vous avez joué au football, et vous connaissez très bien la situation », a-t-il lancé, visiblement agacé, en pointant du doigt son interlocuteur. L’ancien champion du monde 2006 a ensuite ajouté : « Vous parlez très mal et je n’ai aucun respect pour vous. »

L’échange s’est déroulé dans un mélange d’anglais, d’espagnol et d’italien, témoignant de la colère du technicien italien. Cet accès de colère a mis en lumière la frustration de Gattuso, dont l’équipe peine à rivaliser avec Rijeka dans la course au titre.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025



Gennaro Gattuso a explosé en direct à la télévision lors d’une discussion avec l’ancien footballeur Joško Jeličić, actuellement consultant pour la chaîne Max Sport. L’entraîneur de l’Hajduk Split, visiblement agité, se présente aux micros après la défaite contre Rijeka et commence à se disputer avec Jeličić. Au cours de la diffusion en direct, Gattuso s’en prend à Jeličić, l’accusant de parler trop et de manière négative : « Tu parles trop, tu dois respecter les gens. Tu parles toujours de manière négative. Tu dois respecter les gens. » Les mots de l’entraîneur, un mélange d’anglais, d’espagnol et d’italien, ne laissent pas de place à l’interprétation. Jeličić tente de répondre, invitant Gattuso à ne pas agiter la main et le doigt devant son visage. À ce moment-là, le consultant lui dit : « Tu es un étranger ici, tu es venu d’Italie et tu dois respecter. » La réponse finale de Gattuso ne se fait pas attendre : « Si tu es là, je ne viens plus parler. » Une situation tendue qui a captivé l’attention des téléspectateurs et des utilisateurs des réseaux sociaux du monde entier.

Avec cette défaite, le Hajduk Split se retrouve désormais sous pression, contraint de réagir rapidement pour ne pas se laisser distancer dans la lutte pour le championnat. Gattuso, réputé pour son tempérament explosif, devra remobiliser ses joueurs pour éviter une crise alors que la saison entre dans une phase décisive.

Ce coup de sang médiatique rappelle que l’ancien milieu de terrain du Milan AC, connu pour son caractère bien trempé, n’a rien perdu de son intensité, que ce soit sur le banc de touche ou face aux caméras. Reste à voir si cette colère aura un impact sur les performances de son équipe lors des prochains matchs.