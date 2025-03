PSG – OM : La réponse cinglante et arrogante de Luis Enrique à De Zerbi !

Le PSG s’est imposé (3-1) face à l’OM en clôture de la 26e journée de Ligue 1, consolidant ainsi sa place de leader avec 19 points d’avance sur son rival historique. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a remis en question la pertinence du terme « Classique » en raison de l’écart économique entre les deux clubs.

« Vous appelez ça un clasico, pour moi, ce n’est pas un clasico. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique des deux clubs. Le clasico, c’est quand il y a une lutte, tu prends un coup, tu en remets un. J’aime la pression mais ce n’est pas la réalité entre Paris et Marseille. Je suis peut-être fou mais je vois ça comme ça. Il n’y a pas de compétition, vraiment », a déclaré l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi en conférence de presse.

🎙️De Zerbi : « PSG-OM ce n’est pas un Classique. On ne peut pas comparer l’effectif et la force économique du PSG et l’OM. Moi, je lutte même si je sais que je vais perdre. Un Classique c’est quand tu luttes, que tu peux gagner ou perdre. Ce n’est pas ça la. Je suis honnête » pic.twitter.com/HYpsobO6bI — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) March 16, 2025

Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir Luis Enrique après PSG – OM. Face aux journalistes, le technicien espagnol a défendu la supériorité de son équipe tout en rappelant le niveau de la Ligue 1. « La question n’est pas que je veuille ou pas (un rival, ndlr). C’est la réalité de la Ligue 1. Nous avons 19 points d’avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres mais je vois les équipes jouer en Europe et elles concurrencent les meilleures », a-t-il affirmé.

L’entraîneur du PSG a ensuite tenu à valoriser le football français. « Lille a été en Ligue des Champions à un niveau très haut. Brest a eu la malchance de jouer contre nous en huitièmes. Brest aurait pu éliminer beaucoup d’équipes de haut niveau. Je ne sais pas pourquoi il y a cette tendance à déprécier les équipes françaises », a poursuivi l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Enfin, Luis Enrique a assumé la puissance économique du club de la capitale. « Il n’y a pas de doutes que le PSG est une équipe qui a un grand potentiel économique et c’est quelque chose qui me plaît, pouvoir accéder à n’importe quel joueur, il ne manquerait plus que ça me gêne. A ceux à qui ça ne plaît pas, dommage, c’est le football », a-t-il conclu.

Avec cette déclaration, l’entraîneur espagnol affiche clairement l’ambition du PSG : dominer en France et en Europe. Reste à voir si le club parisien parviendra à concrétiser cet objectif sur la scène continentale.