Ex OM : Le jour où Ribery a rendu fou le vestiaire de l’OM à cause de cette blague !

Lors de son passage à l’OM, Franck Ribéry aura marqué les esprits lors de son passage à l’OM pour son talent, mais aussi pour son côté farceur. Un goût pour les blagues illustré par cette anecdote pendant ses années à Marseille.

Franck Ribéry est sans aucun doute un des meilleurs joueurs passés par l’OM au XXIème siècle. Connu pour son talent footballistique, le joueur français aura aussi marqué les esprits du vestiaire par son goût prononcé pour la blague. Récemment invité dans l’émission Colinterview, c’est l’ancien attaché de presse de l’OM, Yann Guerin, qui a raconté la fois où l’ancien attaquant lui a demandé de l’aider… à faire une farce à ses coéquipiers.

« C’est un mec qui ne faisait que des conneries ! J’ai des souvenirs de lui où un jour il est blessé, en centre d’entraînement, et il me dit « ouais viens, aides moi à faire une connerie ». Évidemment je lui demande ce qu’il veut faire d’abord, et là il a pris toutes les clés de toutes les voitures pour les déplacer. Les joueurs, suite à des obligations du club, avaient tous le même modèle de voiture, seul la couleur était différente. »

Tout le monde a pété un câble

« Il les a toutes déplacés sur le parking et il a interchangé toutes les clés dans le vestiaire, ce qui a fait péter un câble a tout le monde, il y avait plus un joueur qui savait où se trouvait sa voiture. C’était à mourir de rire, il filmait tout en plus. C’est un super mec. Si t’as de la chance d’avoir ce type de personne dans un vestiaire c’est incroyable. » De quoi mettre l’ambiance dans le vestiaire !

Une anecdote survenue à un moment où le joueur était en convalescence pour blessure. Son passage à l’OM, qui aura duré un peu plus de deux ans, aura tout de même été plus que décisif pour lui. En 89 matchs, il aura marqué à 18 reprises et aura effectué 20 passes décisives. De quoi lui permettre de rejoindre le Bayern Munich par la suite, et d’exploser véritablement avec le club allemand.