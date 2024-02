Ex OM : Le nouvel objectif de Ribery !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Que devient Franck Ribery ? L’ancien milieu offensif de l’OM a intégré le staff technique de la Salernitana une fois sa carrière terminée. Ce dernier aurait un objectif précis pour la suite…

Le journal l’Equipe rapporte les informations du média allemand Kicker qui précise que « Franck Ribéry passe actuellement ses diplômes d’entraîneur et espérerait revenir au Bayern Munich pour coacher une des équipes de jeunes. » L’ancien international français aimerait obtenir un poste d’entraîneur d’une équipe de jeunes du Bayern. L’ancien joueur vit en partie toujours en Allemagne, son fils Seïf évolue avec les U13 du Bayern.

Ribery veut revenir au Bayern en tant que coach d’une équipe de jeunes ?

Ancienne légende du club bavarois, Franck Ribéry passe actuellement ses diplômes d’entraîneur et espérerait revenir au Bayern Munich pour coacher une des équipes de jeunes > https://t.co/XmkqYtpxWn pic.twitter.com/IP4lvAWest — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 29, 2024



Franck Ribery n’échappe pas à ce besoin de rester près des terrains. L’ancien international français (81 sélections – 16 buts) évoque le désir de retrouver l’adrénaline qu’il ressentait lorsqu’il était joueur. Il a annoncé se préparer à passer ses diplômes.

L’ancien bavarois n’avait accordé aucune interview depuis l’annonce de sa retraite en octobre 2022. Il avait dû s’éloigner des terrains au cours de la saison en raison de problème de genoux.

J’en ai besoin pour être heureux

« Devenir moi-même numéro un ? C’est mon objectif. Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Occuper le poste d’entraîneur me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements, les matches. Je ne peux pas m’en passer. J’en ai besoin pour être heureux. » Franck Ribery – Source : Bild (08/03/23)