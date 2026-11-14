Les semaines se suivent et les difficultés s’accumulent pour Leonardo Balerdi. Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AS Roma, le défenseur argentin a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque lors de la défaite de l’Argentine contre l’Uruguay (1-2), vendredi. Auteur d’un but contre son camp, l’ancien capitaine olympien a été sévèrement critiqué par la presse et les supporters argentins, quelques jours après ses erreurs face à Manchester United en Ligue des champions.

Leonardo Balerdi traverse une période particulièrement compliquée. Après des débuts encourageants avec l’AS Roma, le défenseur de 27 ans enchaîne les prestations difficiles.

Vendredi soir, titulaire avec l’Argentine face à l’Uruguay, l’ancien Marseillais a vécu une rencontre à oublier. Une nouvelle contre-performance qui a déclenché une vague de critiques dans son pays.

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Un but contre son camp et des critiques très sévères

La rencontre a basculé dès le début de la seconde période. Après avoir été averti pour une faute sur Darwin Núñez, Balerdi a involontairement dévié de la tête un dégagement de Lisandro Martínez dans ses propres filets (48e).

L’Uruguay a ensuite doublé la mise par Maximiliano Araújo (53e), avant la réduction du score de Julián Álvarez (73e).

Au-delà de ce but malheureux, la prestation globale de Balerdi a suscité de nombreuses critiques.

Selon Foot Mercato, qui relaie les évaluations de plusieurs médias argentins, Bolavip lui a attribué la note de 3/10, soulignant ses difficultés dans les duels et plusieurs interventions maladroites.

Le quotidien Clarín s’est montré à peine plus indulgent avec un 4/10, regrettant notamment ses difficultés face aux attaquants uruguayens.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters sont allés beaucoup plus loin.

« Balerdi est le pire défenseur central à avoir porté le maillot de la sélection argentine », écrit notamment un internaute, dans des réactions relayées par Bolavip.

Un autre lance : « Balerdi est horriblement mauvais, malheureusement. Laissez-le en Italie. »

Des jugements particulièrement virulents, qui témoignent de la frustration de certains supporters après cette défaite.

Après Manchester United, une nouvelle soirée à oublier

Cette contre-performance intervient seulement dix jours après un autre match très compliqué pour l’ancien capitaine de l’OM.

Le 3 novembre, lors du déplacement de la Roma à Manchester United en Ligue des champions, Balerdi avait commis deux erreurs dans les dernières minutes alors que son équipe menait 2-0.

Les Romains avaient finalement perdu 3-2, provoquant de vives critiques de la presse italienne envers l’ancien défenseur marseillais↗.

Le lendemain, nous revenions également sur les notes particulièrement sévères attribuées à Balerdi par les médias transalpins↗.

Le contraste est important avec ses premières semaines en Italie. Son entraîneur Gian Piero Gasperini avait notamment salué ses débuts sous le maillot romain↗.

Prêté par Marseille avec une option d’achat, Balerdi doit désormais retrouver de la régularité pour conserver sa place à Rome et en sélection. Ses dernières prestations rappellent les difficultés de concentration qui lui avaient déjà valu de nombreuses critiques durant son passage à l’OM.