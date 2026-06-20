Ex-OM : l’émotion de Thauvin après sa renaissance en Ligue 1

Longtemps éloigné des projecteurs du football français, Florian Thauvina retrouvé la lumière sous les couleurs du RC Lens. L’ancien joueur de l’OM est revenu avec émotion sur une période où plusieurs clubs de Ligue 1 ne croyaient plus en lui.

Avant son arrivée dans l’Artois, la situation de Florian Thauvin était loin d’être évidente. Après ses passages au Mexique puis en Italie, l’international français peinait à retrouver une place de choix dans le football hexagonal. Plusieurs portes se seraient refermées devant lui avant que Lens ne décide de lui faire confiance.

Lors d’une séquence relayée par Foot Mercato, l’ancien Marseillais a reconnu avoir été particulièrement touché par l’accueil reçu chez les Sang et Or, lui qui sortait d’une période où il avait le sentiment que plus personne ne comptait réellement sur lui en France. L’émotion l’a même gagné au moment d’évoquer cette période compliquée.

Un pari totalement réussi

Avec le recul, le choix de rejoindre Lens apparaît comme l’une des meilleures décisions de sa carrière récente. Auteur d’une saison remarquée, Thauvin a retrouvé son influence sur le terrain avec 14 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Il a également participé au sacre lensois en Coupe de France et retrouvé l’Équipe de France, un scénario que peu d’observateurs imaginaient encore il y a quelques mois.

Son retour au premier plan constitue une belle revanche personnelle pour un joueur qui avait vu sa cote chuter après son départ de l’OM. Aujourd’hui, l’ancien champion du monde est redevenu l’un des visages forts de la Ligue 1 et une référence du projet lensois.