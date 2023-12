Ex OM : Les émouvantes confessions d’un Thauvin nostalgique de Marseille

Dans un entretien accordé au Canal Football Club sur Canal +, Florian Thauvin est revenu sur son passage à l’OM et les difficultés mentales qu’il a rencontré.

Florian Thauvin a quitté l’OM pour rejoindre les Tigres puis signer à l’Udinese en Serie A. Dans un entretien accordé au Canal Football Club diffusé sur Canal +, l’ancien joueur marseillais est revenu sur les difficultés mentales qu’il a dû affronter lors de ses dernières années.

L’ailier explique avoir fait face à un état dépressif et a dû se faire suivre psychologiquement pour affronter cette épreuve. Malgré tout, il semble gardé un bon souvenir de son passage à l’OM et y repense avec nostalgie. « Oui, ça me manque », affirme Thauvin au micro de Canal +.

« On m’a dit : Vous êtes déjà à un stade de la dépression » 💬 Florian Thauvin revient sur son départ de l’Olympique de Marseille en 2021 ⚪️🔵#CFC pic.twitter.com/qi5WVTos4S — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

» J’étais très bien(sportivement) à ce moment-là mais j’avoue que mentalement, je ne l’étais pas. L’OM est un club vraiment exceptionnel, c’est une vraie chance d’y jouer, c’est plus difficile mentalement, on en ressort lessivé. Avec tous les clubs que j’ai fait, peut-être que l’OM était le club parfait pour moi. Oui ça me manque. Quand j’ai fait le choix de partir au Mexique, je voulais retrouver un peu plus de tranquillité, moins de pression, que ce soit des supporters ou même des médias. En fait, je ne m’en suis pas rendu compte moi-même, décrit-il. Ce sont des personnes autour de moi qui m’ont dit d’aller voir quelqu’un. Et puis en allant voir cette personne, trois mois avant que je parte de l’OM, au fil de la conversation, j’ai éclaté en sanglots. Ça m’a fait du bien et on a repris la conversation et cette dame m’a dit à un moment donné : »c’est un stade bas mais vous êtes déjà au stade de la dépression ». J’étais choqué mais je me suis dit qu’à un moment donné, il fallait peut-être prendre un peu de recul pour mieux revenir. »