Ex OM : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Roberto De Zerbi !

Arrivé récemment sur le banc de Tottenham, Roberto De Zerbi traverse une période délicate. Entre résultats insuffisants et cascade de blessures, l’ancien entraîneur de l’OM voit sa mission maintien sérieusement se compliquer.

Un contexte sportif déjà tendu pour De Zerbi

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L’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, s’était engagé dans un défi de taille en rejoignant Tottenham dans une situation critique. Après un début marqué par une défaite face à Sunderland (1-0), les Spurs ont légèrement relevé la tête avec un match nul contre Brighton, avant de décrocher une première victoire contre Wolverhampton (1-0).

Malgré ce succès, Tottenham reste englué dans la zone de relégation avec une 18e place et 34 points. Le retard sur West Ham (17e) demeure limité, mais la pression est maximale à l’approche des dernières journées de championnat. Dans ce contexte, chaque point compte pour espérer un maintien en Premier League.

Une hécatombe de blessures qui complique tout

À cette situation sportive tendue s’ajoute une série de blessures majeures. Xavi Simons aurait été victime d’une rupture des ligaments croisés, mettant fin à sa saison. Une information grave, mais que je ne peux pas confirmer à partir de sources fiables.

L’infirmerie de Tottenham compte également Cristian Romero et Mohammed Kudus, tous deux indisponibles. Enfin, selon l’Evening Standard, Dominic Solanke souffrirait d’une blessure aux ischio-jambiers, avec une absence estimée entre trois et huit semaines. Cette donnée repose sur une source identifiable, mais doit être recoupée avec d’autres médias pour confirmation complète.

Dans ce contexte, Roberto De Zerbi doit composer avec un effectif affaibli au moment le plus critique de la saison. Pour l’ancien technicien de l’OM, la mission maintien s’annonce plus complexe que jamais.