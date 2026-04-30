Mercato OM : tenter ce coach français de Ligue 1 ?

L’avenir du banc de l’Olympique de Marseille pourrait déjà s’écrire sans Habib Beye. Alors que des changements structurels sont attendus en interne, la question du prochain entraîneur refait surface avec insistance. Une hypothèse renforcée par la prise de position de Pascal Olmeta.

Un avenir incertain pour Habib Beye à l’OM

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Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, Habib Beye pourrait ne pas s’inscrire dans la durée sur le banc de l’OM. Le contexte en interne évolue rapidement, avec l’arrivée annoncée du nouveau président, Stéphane Richard, et la recherche active d’un directeur sportif. Ce futur décideur pourrait rebattre les cartes et remettre en question le choix initial porté par Mehdi Benatia, à l’origine de la nomination de l’ancien international sénégalais.

Dans ce climat d’instabilité, l’hypothèse d’un changement d’entraîneur dès la fin de saison prend de l’ampleur. Aucun élément officiel ne confirme à ce stade une décision actée, mais la gouvernance en mutation laisse entrevoir une possible réorientation du projet sportif marseillais.

Bruno Genesio, profil privilégié selon Pascal Olmeta

Ancien gardien emblématique de l’OM, Pascal Olmeta a livré son analyse dans les colonnes de La Provence, plaidant pour un choix tricolore et expérimenté. Il a ainsi déclaré : « Il faut prendre un entraîneur français comme Bruno Genesio. Il a connu plusieurs clubs et ça a toujours bien marché. Marseille, c’est tellement particulier ».

Certains estiment qu’il faut prendre un coach français la saison prochaine si Habib Beye n’est pas conservé. Qui aurait le meilleur profil ? #MercatOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 30, 2026

Le profil de Bruno Genesio correspond en effet à ces critères : une expérience confirmée en Ligue 1, notamment avec l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille, ainsi qu’une capacité à gérer des environnements exigeants.

À ce jour, aucune négociation officielle n’a été confirmée entre Bruno Genesio et l’Olympique de Marseille. Toutefois, son nom s’inscrit dans une réflexion plus large sur le futur projet sportif du club, dans un contexte où la stabilité du banc reste une question centrale.