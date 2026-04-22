Ex OM : Les mots forts de De Zerbi sur Marseille

Quelques semaines après son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi continue de faire parler de lui… et de son passage sur la Canebière. Désormais nouvel entraîneur de Tottenham, où il a été nommé récemment, le technicien italien était en conférence de presse lorsqu’il a évoqué les clubs qui ont marqué son parcours, glissant un hommage appuyé à Marseille.

Face aux médias, il n’a pas hésité à placer Marseille au même niveau que Brighton dans son parcours, deux expériences qu’il considère comme particulièrement marquantes sur le plan humain.

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« Brighton est un endroit spécial pour moi, comme Marseille, Marseille était un endroit magique pour moi, une énorme atmosphère, une relation avec les joueurs, ils sont un peu comme mes enfants car la relation est proche »

Cette sortie intervient alors que l’OM traverse une fin de saison tendue, avec de nombreuses interrogations autour de son projet sportif. De puis son départ Marseille n’a pas su se relancer avec l’arrivée d’Habib Beye au poste d’entraineur.