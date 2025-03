Ex OM : L’incroyable anecdote d’Adil Rami !

Interrogé par Canal +, Adil Rami l’ancien défenseur marseillais a raconté une folle anecdote en Equipe de France avec l’ex international Philippe Mexes.

Devenu streamer et réputé pour sa bonne humeur, Adil Rami a été interrogé par Canal +. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a raconté une folle anecdote qui a eu lieu en Equipe de France alors qu’il était accompagné de Philippe Mexès.

« Le rassemblement des Bleus était lundi à midi, 𝗼𝗻 𝘀’𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗶𝘁 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗲 (𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲). Il est 1h du matin, puis 2h, Philippe me dit “reste avec moi“, je disais “je peux pas”. (Le lendemain matin), 𝗶𝗹 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗲́𝗰𝗼𝗶𝗳𝗳𝗲́, 𝗶𝗹 𝘀’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗶𝘁 𝗮̀ 𝗰𝗼̂𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝗶, 𝗼𝗻 𝘀𝗲 𝘁𝗮𝗽𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝗼𝘂 𝗿𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀, 𝗲𝘁 𝗷𝗲 𝗹𝘂𝗶 𝗱𝗶𝘀 “𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗵𝗲𝘄𝗶𝗻𝗴-𝗴𝘂𝗺” 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗶𝗹𝘀 𝘃𝗼𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗯𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲. Au final, 𝗷𝗲 𝗰𝗿𝗼𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗹’𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 contre le Brésil et on le gagne (1-0 en 2011). C’était Mexesinho ce soir là. Les nouvelles générations le savent pas, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗲 𝗺𝗲𝗰 𝗰’𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝘂𝗻 𝗱𝗲́𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹. 𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗶𝘁 𝗿𝗮𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. Une relance d’anthologie et il fallait éviter d’aller au duel avec lui », a raconté l’ancien marseillais auprès de Canal +.

Rami contacte Pogba en direct !

En direct sur sa chaine Twitch, Adil Rami a laissé un message à Paul Pogba que les rumeurs envoient à l’OM.

Ces dernières semaines, le nom de Paul Pogba a été cité à plusieurs reprises à l’Olympique de Marseille. Depuis la rupture de son contrat avec la Juventus, il est forcément approché par de nombreux clubs. Seulement, d’après les informations de TuttoJuve, l’ancien international français aurait donné sa priorité à l’OM.