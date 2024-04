Ex OM : L’incroyable anecdote de Gomis d’un gros clash avec Thauvin !

L’ancien attaquant de l’OM Bafétimbi Gomis était l’invité du Youtuber Zack Nani. Ils ont notamment évoqués la relation entre Thauvin et Payet et son rôle au milieu de tout cela.

« Bafé » Gomis était l’invité de Zack Nani sur sa chaîne YouTube. La panthère a raconté une dispute qu’il avait eu avec Thauvin pendant la période où il était à l’OM.

« Entre Payet et Thauvin y’a toujours eu une petite animosité. Donc je dois montrer, quand c’est aussi Thauvin, je dois lui dire la vérité. Et donc je me fâche avec Thauvin mais il a du caractère, de la personnalité donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends et je lui dis « oh tu me parles pas comme ça ». Je l’amène dans un coin, on s’enferme et là je il pense que je vais me fâcher avec lui, on entend l’équipe dire « arrêtez ils vont se battre et tout, venez », et là je lui fais un gros câlin. »

BAHAHAHA, Bafé Gomis vs Flo Thauvin pic.twitter.com/BNrrGkmDRt — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 29, 2024

« Mets tes qualités au service de l’équipe, et ton talent fera le reste »

« Je lui dis « je veux pas devant tous les autres te faire comme ça mais tu ne dois pas répondre. On est une équipe et tu te dois de respecter les consignes de l’équipe. Après tu mets tes qualités au service de l’équipe, et après tu as ton talent, il fera le reste, ça va venir. Mais ne force pas quand tu dois faire l’enroulée. Si y’a quelqu’un, fais la passe, une ou deux fois on va te donner l’espace et tu enroules. Respecte le jeu. C’est pour ça que je t’ai engueulé, pas parce que tu ne m’as pas fais la passe. »