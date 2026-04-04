Ex OM : Longoria déjà sous pression ? Une ancienne phrase refait surface et agite l’Argentine

À peine évoqué du côté de l’Argentine, Pablo Longoria se retrouve déjà au cœur d’une polémique inattendue. L’ancien président de l’Olympique de Marseille, pressenti pour rejoindre River Plate en tant que directeur sportif, voit une ancienne déclaration ressurgir… et faire du bruit.

Remontant à avril 2021, cette prise de parole concernait sa stratégie pour convaincre certains joueurs, notamment sud-américains. À l’époque, Longoria expliquait : « Quand je vais chercher un joueur, spécialement s’il est sud-américain, je lui dis : “tu viens jouer pour le Boca Juniors d’Europe”. »

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Une comparaison qui n’avait rien d’anodin, et qui refait aujourd’hui surface dans un contexte bien différent. Car cette référence directe à Boca Juniors, rival historique de River Plate, passe mal auprès des supporters argentins.

Relayée par les médias locaux, notamment TyC Sports, la séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux fans des “Millonarios” ont exprimé leur incompréhension, certains jugeant cette déclaration maladroite, voire incompatible avec une arrivée au club.

Cette polémique intervient alors même que Longoria n’a pas encore officiellement pris ses fonctions. Elle illustre néanmoins la sensibilité extrême du contexte en Argentine, où la rivalité entre River Plate et Boca Juniors dépasse largement le cadre sportif.

Pour Longoria, le message est clair : s’il rejoint bien Buenos Aires, il devra rapidement composer avec un environnement passionné… et particulièrement exigeant.