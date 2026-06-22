Ex OM : Marcelo Bielsa critique ce choix commercial lors de la Coupe du Monde !

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Ancien entraîneur de l’OM, Marcelo Bielsa a vivement critiqué les pauses fraîcheur instaurées pendant la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de l’Uruguay estime que cette mesure modifie profondément le jeu et répond davantage à des intérêts économiques qu’à des impératifs sportifs.

Marcelo Bielsa s’en prend aux pauses fraîcheur du Mondial 2026

Figure toujours très respectée du côté de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa a exprimé son désaccord avec l’une des nouveautés mises en place par la FIFA durant la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord.

Samedi, en conférence de presse, le sélectionneur de l’Uruguay a livré une analyse très critique des pauses fraîcheur prévues au milieu de chaque période. Une mesure destinée à permettre aux joueurs de se réhydrater dans certaines conditions climatiques, mais qui suscite également des débats sur son impact sur le rythme des rencontres.

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« Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football. Les pauses fraîcheur n’apportent rien et enlèvent beaucoup. On n’a pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur ce sport, mais plutôt à un autre type de répercussions (économiques grâce aux pages publicitaires diffusées à la télévision). Les conclusions que je suis en train d’exposer ne sont pas les miennes, ce sont celles que j’entends constamment et auxquelles j’adhère », a déclaré El Loco.

L’ancien coach de l’OM devra composer avec cette règle

Malgré ses réserves, Marcelo Bielsa devra continuer à s’adapter à cette réglementation lors de la compétition. L’ancien entraîneur de l’OM, qui a marqué les esprits à Marseille entre 2014 et 2015, est actuellement engagé avec la Celeste dans ce Mondial 2026.

L’Uruguay disputait son deuxième match dans la nuit face au Cap-Vert (match nul 2-2).

Les propos de Marcelo Bielsa relancent ainsi le débat autour de l’évolution du football moderne et de l’équilibre entre les impératifs sportifs et les enjeux économiques qui entourent les grandes compétitions internationales.