Ex OM : Marcelo Bielsa, la priorité d’une sélection nationale !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille qui a remis Leeds dans l’élite, Marcelo Bielsa n’est plus en activité. Il pourrait reprendre du service avec une sélection nationale d’après ESPN !

Marcelo Bielsa a marqué tous les clubs où il est passé. A l’Olympique de Marseille, il est resté l’un des coachs les plus cités par les supporters lors des dernières années. L’Argentin avait finalement pris la route de la Premier League après une courte aventure au LOSC.

Marcelo Bielsa, priorité de la Fédération mexicaine?

A Leeds, son travail n’a malheureusement pas pu continuer. A bout de souffle, El Loco a cessé ses activités avec le club anglais qu’il avait réussi à remonter dans l’élite. Ces derniers jours, son nom est revenu dans les médias pour un nouveau challenge ! Ancien sélectionneur du Chili, il pourrait de nouveau prendre les commandes d’une équipe nationale !

D’après les informations d‘ESPN, Marcelo Bielsa est cité pour devenir le prochain sélectionneur du Mexique. El Loco serait le favori d’une liste de cinq entraîneurs pour occuper ce poste. Le nom de l’un de ses adjoints a même filtré ! Il s’agirait de Rafael Marquez, ancien joueur du FC Barcelone !

🚨 ATENCIÓN con la exclusiva de @Faitelson_ESPN sobre el próximo entrenador de la Selección Mexicana 🇲🇽 🗣️ @joserra_espn y su opinión sobre Marcelo Bielsa Disfruta ⏱ 𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 por ESPN Deportes y #StarPlusLA pic.twitter.com/BwlakWwn2G — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) January 16, 2023

J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte — Payet

Dimitri Payet a connu un certain nombre d’entraîneurs à Marseille. S’il a avoué avoir eu un coup de cœur pour Sampaoli, il a également expliqué à La Provence ce que Bielsa avait changé en lui…

« Bielsa ? C’est l’une de mes meilleures saisons, avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer et de voir le football. C’est celui qui m’a transformé, qui m’a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd’hui. Il m’a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte. Grâce à lui, j’ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j’ai changé. C’est le coach le plus différent que j’ai eu. » Dimitri Payet – Source : La Provence (29/12/22)