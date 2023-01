OM : Papin annonce « de bonnes surprises dans les mois à venir » !

Dans un entretien accordé à La Provence, Jean Pierre Papin a annoncé de belles surprises à l’Olympique de Marseille !

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille affrontera Rennes pour les 16e de finale de Coupe de France. En marge de cette rencontre, La Provence a interrogé Jean-Pierre Papin.

L’ancien attaquant marseillais a évoqué l’état actuel du club et la présence d’anciens joueurs au sein de différents rôles dans la direction. JPP annonce des surprises dans les mois à venir !

« Je crois que vous aurez de bonnes surprises dans les mois à venir… Il y a un projet destiné aux anciens, l’idée est d’en réunir un certain nombre pour diverses opérations, qui peuvent aller des matches d’exhibition aux missions de représentations. (…) J’ai toujours connu une ambiance folle. Le public est un argument, une force sur laquelle on a toujours pu compter. Mais la ferveur fait partie de l’ADN du club. Sans nos supporters, on n’est pas les même. » Jean-Pierre Papin – Source : La Provence (18/01/23)

Désormais conseiller du président Longoria, le glorieux ancien est le dernier capitaine de l’OM à avoir soulevé la coupe, en 1989. Entretien avant le 16e de finale entre le club marseillais et le Stade rennais, vendredi (21h10), au Vélodrome#OM #TeamOMhttps://t.co/f58Jztsuzu — La Provence OM (@OMLaProvence) January 18, 2023

Il faut des cadres qui travaillent à la pérennité du club

Karim Zéribi expliquait dans Débat Foot Marseille que le président marseillais faisait du très bon travail depuis deux ans mais regrettait l’absence d’anciens du club au sein de l’organisme marseillais. Il cite l’exemple du Bayern Munich où plusieurs anciens du club comme Oliver Kahn ou Karl-Heinz Rummenigge travaillent désormais au sein du champion d’Allemagne. Il explique que si Longoria veut laisser sa trace à Marseille, il devra s’en inspirer et faire revenir des cadres au sein du club.

« Un club est une grande institution quand il a un style de jeu, un centre de formation, un public, des résultats et un palmarès. L’OM a un public incroyable et un joli palmarès mais ils ont oublié les deux autres aujourd’hui. Il n’y a pas de style de jeu bien défini à Marseille. Il faudrait qu’il y ait des cadres qui travaillent dans l’ombre à la pérennité du club. L’OM ne l’a pas, le Bayern Munich et le FC Barcelone, oui. Au Bayern, les anciens joueurs sont tous au club. Je me pose la question pourquoi l’OM n’arrive pas à reproduire ce schéma. Si Longoria veut marquer le club de son empreinte, il doit travailler sur cette question. Il a stabilisé le club, il fait du bon travail mais il faudrait qu’il apporte cette petite touche en plus. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)