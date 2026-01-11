Ex OM : Mario Balotelli s’en prend à Patrick Vieira

Mario Balotelli n’a rien perdu de son franc-parler. À 35 ans, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille a profité de son passage à l’aéroport de Bergame, juste avant de s’envoler pour Dubaï, pour revenir sur son actualité… et régler, une fois encore, ses comptes avec Patrick Vieira.

Engagé avec Al Ittifaq, club de deuxième division des Émirats arabes unis, l’Italien a expliqué son choix de carrière tout en évoquant son récent passage au Genoa, marqué par une relation tendue avec l’entraîneur français. Un conflit ancien, déjà né lors de leur collaboration à Nice, qui semble loin d’être apaisé.

Balotelli justifie son départ vers les Émirats

Avant de quitter l’Italie, Mario Balotelli a tenu à défendre son nouveau projet sportif, assumé malgré les critiques.

« C’est un super projet. Il fait chaud là-bas et froid ici, alors j’ai vraiment hâte d’y être. Je suis encore plus fort que les autres ! J’ai reçu quelques appels d’Italie, on a essayé de négocier, mais ça n’a pas abouti. Je pense que le football a changé, il y a d’autres joueurs, et c’est bien de leur laisser de l’espace. J’ai 35 ans. »

L’ancien international italien confirme ainsi avoir été contacté par des clubs de Serie A, sans que les discussions n’aboutissent, et assume pleinement cette nouvelle étape loin de l’Europe.

Un mot sur la Nazionale et Gattuso

Interrogé sur l’équipe nationale italienne, Balotelli s’est montré bien plus mesuré, adressant un message positif à Gennaro Gattuso.

« L’équipe nationale ? Je souhaite à Gattuso le meilleur. Il a hérité d’une situation difficile, mais c’est un joueur déterminé qui va jusqu’au bout de ce qu’il entreprend. »

Un rare passage apaisé dans une prise de parole autrement très directe.

Le tacle final à Patrick Vieira

C’est sur son expérience récente au Genoa que Mario Balotelli a été le plus incisif. Sans jamais citer directement Patrick Vieira, le message est limpide.

« Le Genoa ? Ils ont décidé d’engager un entraîneur avec qui je n’avais pas de bonnes relations. S’ils n’avaient pas pris cette décision, je serais encore là-bas. »

Une déclaration qui confirme que les tensions entre Balotelli et Vieira, déjà très médiatisées par le passé, restent intactes. Une sortie médiatique fidèle au personnage, qui continue de faire parler de lui bien au-delà des terrains.