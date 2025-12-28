Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Ex OM : « Marseille ? J’ai effacé ces moments de ma mémoire »
OM Actualités

Ex OM : « Marseille ? J’ai effacé ces moments de ma mémoire »

Publié le - Mis à jour le
Luis Suárez flambe avec Almería

Dans un entretien accordé au média portugais Record, Luis Suarez a évoqué son expérience à l’Olympique de Marseille, reconnaissant qu’il n’était pas prêt à l’époque et qu’il conserve peu de bons souvenirs de son passage sur la Canebière.

À 28 ans, l’attaquant sud-américain Luis Suarez vit une saison épanouie avec le Sporting Portugal, où il s’est relancé après une période délicate en France avec l’Olympique de Marseille. Recruté lors d’un mercato estival, le Colombien a inscrit 15 buts et délivré trois passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, confirmant son excellent état de forme actuel.

Pourtant, lorsqu’il dresse le bilan de son passage à l’OM, Suarez ne cache pas sa franchise. Dans l’entretien accordé à Record, il confie qu’à l’époque, il n’était « pas prêt psychologiquement » pour ce challenge, ce qui a influencé négativement son expérience sur la Canebière. « Quand je suis parti à Marseille, je n’étais pas prêt psychologiquement, ce n’était donc pas le bon choix », a-t-il expliqué, ajoutant que le temps lui a montré qu’il s’était trompé sur ce choix de carrière.

Une période oubliée malgré quelques résultats

Luis Suarez ne s’arrête pas là. Interrogé sur certains matchs de Ligue des champions contre son ancien club, il admet avoir volontairement effacé ces souvenirs de sa mémoire. « Nous avons gagné les deux matchs (face au Sporting en C1, lors de la saison 2022/2023). Je ne me souviens plus de ce qu’a dit l’entraîneur, car j’ai effacé ces moments de ma mémoire », affirme l’attaquant, tout en les qualifiant de « matchs étranges », notamment à cause de circonstances particulières comme des expulsions qui ont aidé Marseille.

Suarez souligne aussi qu’il ne garde pas de grands souvenirs de cette période, notamment parce qu’il « n’a pas joué » de manière significative avec le club. Cette façon de relativiser son passage phocéen contraste nettement avec ses performances actuelles dans le championnat portugais, où il s’est imposé comme un élément clé du projet du Sporting CP et un buteur régulier.

