Ex OM : Mauvaise nouvelle pour Zambo-Anguissa !

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Frank Zambo-Anguissa, traverse un moment compliqué. Victime d’une grave blessure à la cuisse gauche, le joueur du Napoli devrait manquer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. La formation italienne a officialisé la nouvelle, confirmant une indisponibilité longue durée pour le Camerounais, touché lors d’un entraînement avec sa sélection. Un scénario redouté par le club comme par les Lions Indomptables, tant l’influence du milieu de terrain était encore déterminante ces dernières semaines.

Une blessure sérieuse confirmée par le Napoli

Le SSC Napoli a communiqué rapidement sur l’état de santé de son joueur, évoquant une lésion particulièrement sévère. Le club explique dans sa note médicale que : « Il a subi aujourd’hui des examens à l’hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une lésion importante du biceps fémoral de sa cuisse gauche. Le joueur a déjà entamé son processus de rééducation. » Une annonce qui vient confirmer la gravité de la blessure contractée par Zambo-Anguissa lors d’une séance avec le Cameroun. Cette lésion musculaire de haut grade pourrait éloigner le milieu de terrain des terrains pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce qui rend quasiment impossible sa participation à la CAN 2025, comme l’a indiqué le journaliste Fabrizio Romano.

Un problème majeur pour Naples

Du côté de Naples, la nouvelle tombe dans une période sportive déjà sensible. La formation transalpine perd là un autre élément indispensable après les forfaits de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Zambo-Anguissa, élu joueur du mois d’octobre en Serie A, représentait l’un des moteurs du milieu napolitain grâce à son impact physique, sa projection et sa capacité à stabiliser l’équipe. Le club devra désormais réorganiser son entrejeu, avec un calendrier chargé et plusieurs échéances importantes à venir. Cette accumulation d’absences fragilise un collectif déjà en quête de constance.

Un Cameroun affaibli avant la CAN

Pour le Cameroun, cette blessure constitue un immense revers. Déjà éliminés de la course à la Coupe du Monde 2026, les Lions Indomptables espéraient aborder la CAN avec un milieu expérimenté et performant. Zambo-Anguissa figurait parmi les leaders techniques et émotionnels du groupe, souvent indispensable dans l’équilibre de l’équipe. Son absence forcera le sélectionneur à repenser ses options, alors même que la compétition approche à grands pas. Privé d’un cadre de cette importance, le Cameroun aborde désormais le tournoi dans une position bien plus délicate.