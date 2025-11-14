Ex OM : Incroyable scénario pour Mbemba qui élimine le Cameroun d’une qualification à la Coupe du Monde

La République démocratique du Congo a arraché une victoire cruciale face au Cameroun (1-0) ce jeudi en demi-finale des barrages africains pour la Coupe du monde 2026. Le défenseur Chancel Mbemba a offert la qualification aux Léopards dans le temps additionnel, à la 90e+1 minute, en reprenant un corner de Brian Cipenga sous une pluie battante à Rabat.

Longtemps fermée et marquée par la tension, la rencontre s’est progressivement emballée. La RDC s’est procuré plusieurs occasions par Cédric Bakambu (60e) et Fiston Mayele (77e, 84e), tandis que le Cameroun a répondu avec des opportunités pour Bryan Mbeumo (65e) et Karl Etta Eyong (87e). Les deux équipes auraient pu basculer, tant la rencontre est restée indécise jusqu’au bout.

Avec ce succès, la RDC continue d’entretenir l’espoir d’une deuxième participation à une Coupe du monde après 1974. Les Léopards affronteront le Nigeria ce dimanche en finale des barrages continentaux. Les Super Eagles, qualifiés après leur victoire en prolongation contre le Gabon (4-1), seront le dernier obstacle avant les barrages intercontinentaux.

Le vainqueur devra ensuite affronter une sélection issue d’un tournoi réunissant la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, une équipe asiatique (Irak ou Émirats arabes unis) et deux nations de la Concacaf, pour décrocher le billet mondial.

