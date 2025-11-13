Ex OM : Maxime Lopez ne garde pas un bon souvenir Marcelo Bielsa

Ancien grand espoir de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez est revenu sur ses débuts compliqués sous Marcelo Bielsa, dans l’émission Détective Mathoux diffusée sur Canal+. À 27 ans, l’actuel milieu offensif du Paris FC a livré un témoignage sans détour sur sa relation quasi inexistante avec l’entraîneur argentin, pourtant adulé sur la Canebière.

« Je ne garde pas un bon souvenir de cette personne-là »

Formé à l’OM, Maxime Lopez pensait vivre un rêve en intégrant le groupe professionnel à seulement 16 ans, lors de la saison 2014-2015. Mais la réalité sous les ordres de Bielsa a été tout autre.

« Pas un bon souvenir de cette personne-là. Quand je l’ai côtoyé, j’avais 16 ans et je pense qu’il n’était pas fan de mon style de jeu. À l’époque, je n’étais peut-être pas assez technique. Je me suis très peu entraîné avec eux », a-t-il expliqué.

Le Marseillais n’a d’ailleurs jamais ressenti de lien humain avec “El Loco” :

« Honnêtement, je ne sais même pas s’il m’a dit bonjour. Serrer la main, je pense même pas. Zéro interaction. »

Un apprentissage malgré tout

S’il admet ne pas avoir trouvé sa place auprès de Bielsa, Lopez reconnaît que cette période lui a permis de se forger un mental solide pour la suite de sa carrière.

« Je venais à peine de signer pro et je pensais que j’allais directement jouer avec l’équipe, mais pas du tout. Ça m’a permis de me préparer pour la suite. »

A lire aussi : Robinio Vaz, Endrick et Aguerd, Les 3 infos OM du jour