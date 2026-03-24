Ex OM : Né et formé à Marseille, il flambe en L2 et se retrouve avec les Espoirs !

Formé à l’Olympique de Marseille, Giovani Versini franchit un cap majeur avec sa première convocation en équipe de France Espoirs. À 22 ans, l’ailier du Pau FC s’impose comme l’une des révélations françaises du moment. Retour sur une progression aussi discrète qu’efficace.

Une ascension patiente depuis l’OM

Passé par le Burel FC puis le centre de formation de l’Olympique de Marseille, Giovani Versini a longtemps évolué loin de la lumière. Malgré des débuts prometteurs avec la réserve olympienne, le Marseillais a choisi de poursuivre sa progression au Clermont Foot 63 en 2022, sans parvenir à s’imposer durablement en équipe première.

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C’est finalement lors de ses expériences en National que le déclic intervient. Prêté à Bourgoin-Jallieu puis à Châteauroux, l’ailier gaucher d’1m67 se distingue par son explosivité et sa capacité à faire des différences. Lors de la saison 2024-2025, il compile 5 buts et 9 passes décisives en 26 matches de championnat, s’imposant comme l’un des joueurs les plus décisifs du National.

Le facteur X du Pau FC récompensé chez les Espoirs

Recruté par le Pau FC à l’été 2025, Giovani Versini change de dimension. Sous les ordres de Nicolas Usaï, puis Thierry Debes, il devient rapidement un élément central du dispositif offensif. Avec 9 buts et 4 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, il contribue activement à la saison du club malgré une 11e place du club béarnais.

Plus qu’un simple ailier de percussion, Giovani Versini s’affirme désormais comme un créateur capable d’orienter le jeu et de délivrer des passes décisives dans les moments clés. Cette évolution n’a pas échappé à Gérald Baticle, qui l’a convoqué pour la première fois avec les Espoirs, profitant des forfaits de plusieurs joueurs.