Ex OM : Nouvelles rassurantes pour Boubacar Kamara !

Le milieu français d’Aston Villa, sorti sur blessure face à Brentford, ne souffre que d’une légère alerte musculaire. Son absence ne devrait pas excéder deux semaines.



Samedi après-midi, à Brentford (0-1), Boubacar Kamara n’avait tenu que seize minutes avant de céder sa place, se tenant l’arrière de la cuisse. Une sortie prématurée qui avait de quoi inquiéter Unai Emery et l’équipe de France, tant le milieu de terrain est devenu indispensable à Aston Villa. Les examens médicaux passés ce dimanche ont toutefois apporté un soulagement : aucune lésion grave n’a été détectée.

Blessure moins grave qu’imaginé !



Le staff médical des Villans a décidé de ménager son joueur durant une quinzaine de jours. Kamara, 25 ans, sera tenu à l’écart de la compétition mais devrait reprendre l’entraînement collectif à l’occasion de la prochaine trêve internationale. Une bonne nouvelle pour son club, qui mise sur lui en vue du début de la Ligue Europa en septembre.

Des Bleus probablement sans lui



Si Aston Villa peut se montrer rassuré, Didier Deschamps pourrait devoir se passer de Kamara pour le prochain rassemblement des Bleus. Le sélectionneur dévoilera sa liste mercredi et la blessure, même légère, compromet sérieusement la présence du Marseillais de formation.

