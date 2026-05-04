Ex OM : Pendant ce temps, Roberto De Zerbi est en train de réussir son pari…

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille poursuit son impact en Premier League. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Tottenham a signé une deuxième victoire consécutive en championnat sur la pelouse d’Aston Villa (2-1), un succès capital qui permet aux Spurs de sortir de la zone de relégation. Dans une fin de saison sous tension, le club londonien relance totalement son opération maintien.

Une dynamique retrouvée pour Tottenham

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La victoire acquise à Villa Park confirme le renouveau des Spurs après une longue période de difficultés. Tottenham a enchaîné un deuxième succès de rang en Premier League, un événement majeur après une série de quinze matchs sans victoire en championnat.

Dans ce match décisif, les hommes de Roberto De Zerbi ont rapidement pris le contrôle des débats. Conor Gallagher a ouvert le score dès la 12e minute avant que Richarlison ne double la mise à la 25e minute, offrant un avantage confortable aux Londoniens dès la première période.

Une prestation maîtrisée et un signal fort dans le sprint final

Au-delà du résultat, c’est la maîtrise collective qui marque les esprits. Tottenham a imposé un pressing intense et une organisation défensive solide, ne concédant quasiment aucune occasion franche avant le temps additionnel. Cette solidité a permis de contenir une équipe d’Aston Villa en manque d’inspiration offensive.

Malgré une réduction du score tardive d’Emiliano Buendía, les Spurs ont tenu bon et validé une victoire stratégique dans la lutte pour le maintien. Ce succès permet au club de sortir de la zone rouge, profitant également du revers de West Ham face à Brentford.

L’effet Roberto De Zerbi déjà visible

Arrivé récemment sur le banc londonien, Roberto De Zerbi imprime déjà sa marque. Plusieurs médias, dont la presse britannique, soulignent une transformation tactique rapide, notamment dans l’intensité du pressing et la capacité à contrôler les temps forts des matchs.

Ce succès face à Aston Villa, concurrent direct pour l’Europe, illustre aussi la capacité des Spurs à élever leur niveau dans un contexte de pression extrême. Pour Tottenham, il s’agit désormais de confirmer sur les dernières journées afin de sécuriser définitivement le maintien.