Mercato OM : directeur sportif, cette option se confirme !

En pleine crise sportive, l’Olympique de Marseille accélère sa réorganisation interne. La succession de Medhi Benatia devient une priorité, avec la piste Julien Fournier qui prend de l’ampleur selon Footmercato.

Une recherche complexe pour l’OM

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La lourde défaite sur la pelouse du FC Nantes (3-0) a plongé un peu plus l’Olympique de Marseille dans la tourmente. Actuellement 7e de Ligue 1, le club phocéen voit ses espoirs de qualification en Ligue des Champions s’éloigner.

Dans ce contexte tendu, la direction, désormais pilotée par Stéphane Richard, a fait du recrutement d’un directeur sportif une priorité absolue. Le départ annoncé de Medhi Benatia impose une décision rapide, notamment à l’approche d’un mercato estival stratégique.

Pour structurer ce processus, l’OM s’appuie sur l’agence Excel Sports Management, chargée d’identifier plusieurs profils. Toutefois, plusieurs pistes se sont récemment refermées. Paul Mitchell et George Syrianos ont décliné, tandis que Cristiano Giuntoli reste sollicité par d’autres clubs européens.

Julien Fournier, une piste crédible et avancée

Face à ces refus, le nom de Julien Fournier revient avec insistance. Selon les informations de Footmercato, le dirigeant français a récemment passé un entretien avec les décideurs marseillais.

Ancien secrétaire général de l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2009, sous l’ère de Pape Diouf, Julien Fournier connaît parfaitement l’environnement du club. Il a ensuite construit sa réputation à l’OGC Nice, où il a occupé des fonctions clés pendant plus d’une décennie.

🚨EXCL #teamOM 🔵⚪️ ⚠️une réunion entre les décideurs de l’OM et Julien Fournier a eu lieu pour le poste de directeur sportif. Celle-ci s’est très bien passée 🗣️l’ancien homme fort de Nice est très excité par le projet marseillais https://t.co/ZF2BOPkyYx@Santi_J_FM pic.twitter.com/DDhMPv2yLq — Sébastien Denis (@sebnonda) May 4, 2026



Son profil séduit en interne : expérience du football français, capacité de négociation et connaissance du contexte marseillais. Toujours selon Footmercato, l’entretien entre les deux parties se serait bien déroulé, renforçant la crédibilité de cette candidature.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée par l’Olympique de Marseille. Mais dans un contexte d’urgence sportive et structurelle, la piste Julien Fournier apparaît aujourd’hui comme l’une des plus sérieuses pour incarner le futur projet du club.