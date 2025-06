Ex OM : Première photo de Luis Henrique sous ses nouvelles couleurs !

Alors qu’il aura réalisé une dernière saison magistrale avec l’OM, Luis Henrique s’est envolé il y a quelques jours pour rejoindre l’Inter Milan, son nouveau club. Et une première image de lui à l’entraînement le montre avec son nouveau maillot !

C’était le gros transfert de ce début de mercato côté départ pour l’OM ! Auteur d’une très belle saison avec l’OM, Luis Henrique aura su partir sur une note très positive lui qui n’avait jusqu’alors jamais réussi à s’imposer à l’OM. Après avoir marqué à neuf reprises et délivré dix passes décisives, l’ailier brésilien s’est envolé du côté de l’Inter Milan pour une somme d’environ 25 millions d’euros avec bonus. Et récemment, l’Inter Milan a publié une photo de l’ancien Marseillais à l’entraînement !

Luis Henrique et son nouveau maillot !

Une image qui va rendre déjà nostalgiques les supporters marseillais, alors que Luis Henrique aura marqué les esprits cette saison, et l’année dernière. Son penalty décisif dans la séance de tirs au but face à Benfica en quart de finale d’Europa League, son but dans les derniers instants du match face à l’OL ou encore l’égalisation à la dernière minute face à Lille en coupe de France resteront des images fortes. De quoi espérer le meilleur pour lui dans le futur !