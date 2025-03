Ex OM : Première ratée de Rudi Garcia… déjà dans le viseur des médias !

La première de Rudi Garcia à la tête de la Belgique ne s’est pas déroulée comme espéré. Battus 3-1 par l’Ukraine en quart de finale aller de la Ligue des Nations, les Diables Rouges ont inquiété. La presse belge n’a pas tardé à critiquer les choix du nouvel entraîneur, pointant une stratégie jugée trop audacieuse pour une équipe en manque de repères.

Dans une rencontre disputée à Murcie, la Belgique avait pourtant ouvert le score grâce à un coup de tête de Romelu Lukaku sur coup de pied arrêté (à la 39e minute). Mais la sélection belge a ensuite craqué, encaissant trois buts en seulement douze minutes (66e, 73e, 78e). Une déroute qui a suscité de vives réactions.

Fiasco total après l’égalisation ukrainienne

Consultant pour la RTBF et Le Soir, Philippe Albert n’a pas mâché ses mots : « Sans non plus l’accuser de tous les maux, je crois que Garcia a voulu trop innover. Une majorité de ses choix se sont retournés contre lui. On peut même parler de fiasco total après l’égalisation ukrainienne. À lui et aux joueurs de se ressaisir. »

Le quotidien flamand Het Laatste Nieuws (HLN) s’est montré tout aussi sceptique en titrant en Une de sa section sportive : « C’était quoi ça ? »

Avec un match retour à disputer, Rudi Garcia et son groupe vont devoir réagir rapidement pour espérer une qualification. L’enjeu est de taille, et la pression monte déjà sur les épaules du technicien français.