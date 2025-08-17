Ex OM : Quand Guendouzi met le feu à un match amical !

Ce qui devait être une simple rencontre de préparation a viré au chaos. Opposée au club grec d’Atromitos, la Lazio de Rome disputait samedi à Rieti (Italie) son dernier match amical avant la reprise de la Serie A. Mais la tension est rapidement montée d’un cran, notamment autour de l’ancien Marseillais Mattéo Guendouzi, impliqué dans deux bagarres successives en première période.

Tout a commencé peu après la demi-heure de jeu. Sur une action disputée, Guendouzi est accusé d’avoir marché sur un joueur adverse, déclenchant la fureur de l’Espagnol Quini, qui s’est immédiatement confronté au milieu français. Rapidement, d’autres joueurs ont rejoint l’échauffourée, transformant la pelouse en champ de tension.

Guendouzi toujours aussi chaud…

Quelques instants après la reprise du jeu, une seconde altercation a éclaté, cette fois bien plus générale, impliquant plusieurs éléments des deux équipes. Les staffs techniques ont dû intervenir en urgence pour calmer les esprits. L’arbitre a fini par exclure Valentin Castellanos (Lazio) et Mansur (Atromitos), mais la tension ne s’est pas arrêtée là : selon le Corriere dello Sport, des échauffourées auraient continué jusque dans les vestiaires, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

Heureusement, la deuxième période s’est déroulée sans nouvel incident, et la Lazio a finalement remporté ce match houleux (2-0), grâce à des buts de Tijani Noslin (76e) et Pedro (90e). Malgré la victoire, ce dernier test aura surtout mis en lumière les nerfs à vif de certains joueurs, à une semaine de la reprise du championnat. La Lazio débutera sa saison dimanche prochain face à Côme.