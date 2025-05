Ex OM : Quand les supporters Lyonnais se paient Jordan Veretout !

Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais. En plus d’une fin de saison sportive désastreuse, où seule une improbable combinaison de résultats permettrait d’accrocher la quatrième place, synonyme de barrages pour la Ligue des champions, le club est sous la menace d’une descente en Ligue 2 si John Textor ne comble pas rapidement les 80 millions d’euros exigés par la DNCG. Dans ce contexte de crise généralisée, certains joueurs cristallisent la colère des supporters, à commencer par Jordan Veretout, arrivé l’été dernier en provenance de Marseille…

Pointé du doigt pour ses performances en demi-teinte, l’international français est devenu, aux yeux de nombreux fans, le symbole d’un recrutement raté et d’un projet sportif à la dérive.

“C’est plus un yaourt nature, c’est…”

Arrivé à Lyon comme joker avec la réputation d’un joueur expérimenté, Veretout était censé stabiliser un milieu de terrain en manque de repères. Mais après plusieurs mois, ses prestations peinent à convaincre. Présent dans les duels mais peu inspiré à la création, souvent en difficulté face au rythme des matchs, il incarne aux yeux de nombreux fans l’échec d’un recrutement précipité. Un supporter s’est même emporté sur les réseaux sociaux : « C’est vraiment une fraude, je suis désolé, d’habitude j’essaie d’être mesuré, mais c’est pas possible quoi. Ce n’est pas possible, Jordan Veretout c’est une catastrophe. C’est un mec qu’on a recruté le 4 septembre en se disant “ouah super, le joker !” Vite, vite, Jordan Veretout, grosse expérience à l’OM, super joueur, ça va être le meilleur de nos milieux de terrain… même moi j’ai fini par y croire quand on m’a dit ça mais là c’est plus possible. »

Un avis tranché, largement partagé sur X, où les critiques s’accumulent depuis plusieurs semaines.

