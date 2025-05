Un gros Mercato en préparation, la belle communion entre joueurs et supporters et Gouiri, le facteur X… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Voici les 3 infos OM de ce dimanche 11 mai 2025 :

L’OM en Ligue des Champions : Un mercato XXL en vue ?

Mission accomplie pour l’Olympique de Marseille. En s’imposant 3-1 au Havre, les Phocéens ont validé leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Une qualification attendue qui lance dès à présent le chantier du mercato estival, qui s’annonce très mouvementé sur la Canebière…

Avec la qualification en Ligue des champions désormais actée, les dirigeants marseillais peuvent maintenant avancer plus sereinement sur le mercato estival. L’une des priorités clairement identifiées en interne est celle de consolider l’axe gauche de la défense centrale. D’après les informations de Santi Aouna (Foot Mercato), plusieurs pistes concrètes déjà évoquées sont plus que jamais sur la table.

Laporte, Medina, Bensebaini, Boscagli : Les pistes concrètes sont nombreuses !

Toujours selon les informations du journaliste de Foot Mercato, la piste la plus avancée semble être celle d’Aymeric Laporte. Comme révélé en mars par le média spécialisé sur le marché des transferts, le défenseur d’Al-Nassr est prêt à s’engager avec l’OM. Le club saoudien aurait même ouvert la porte du rupture de contrat avec le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne.

Parmi ces pistes, on trouve également celle évoquée depuis plusieurs semaines menant à Facundo Medina, qui souhaiterait rejoindre Marseille, mais dont le transfert se compliquerait. En cause : le prix demandé par Lens, fixé à 25 M€, sur lequel l’OM ne compte pas s’aligner.

L’autre profil chaud est celui de l’international algérien Ramy Bensebaini, qui serait séduit à l’idée de rejoindre la Canebière. Dortmund se montre ouvert à un départ pour moins de 20 M€, montant que l’OM va tenter de faire baisser.

Encore et toujours selon Santi Aouna, le défenseur du PSV Heindoven, Olivier Boscagli plaît également, mais le défenseur n’aurait pas comme priorité de revenir en Ligue 1 pour le moment.

🚨⚪️🔵🇦🇷🇩🇿🇫🇷 #Ligue1 | ❗️L’OM continue de prospecter pour renforcer son axe gauche ✨️ Facundo Medina veut rejoindre le club phocéen ne s’alignera pas sur le prix fixé par Lens (25M€) ✔️ Ramy Bensebaini est également très intéressé à l’idée de rejoindre la canebiere et… pic.twitter.com/ZEG7ilaJDq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 10, 2025

La magnifique communion entre joueurs et supporters après la qualification en Ligue des Champions !

L’OM l’a fait ! 3 ans après la dernière qualification directe du club pour la Ligue des Champions, les Olympiens ont assuré leur précieux sésame pour la plus belle des compétitions après un succès 1-3 au Havre. Que ce soit avec le parcage marseillais en déplacement ou avec les nombreuses personnes présentes à Marignane à leur retour, la communion a été totale avec les supporters !!!

Après une saison riche en rebondissements, l’OM a bel et bien décroché son ticket pour la C1, et c’est un soulagement à tous les étages. Joueurs, staff, dirigeants et supporters ont ainsi partagé une joie collective intense après ce superbe accomplissement !

Le magnifique accueil des supporters à Marignane !

Arrivés dans la nuit, vers 4 h du matin, à Marignane, les Olympiens ont été accueillis en héros par les supporters présents qui leur ont réservé un superbe accueil bien mérité :

🔵⚪ Balerdi et le coach, qui font la fête avec un fumigène 🥹 💙🤍 : (Story IG de Moumbagna) #TeamOM #HACOM ⚪🔵 pic.twitter.com/NteguW1VKS — Made_In_0M (@Made_In_0M) May 11, 2025

𝘈𝘮𝘣𝘪𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘦, 𝘫𝘰𝘪𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘦 🫂

Cette communion entre nos Olympiens et le parcage marseillais au coup de sifflet final de #HACOM 🥰💙#HappyMoments by @boulanger pic.twitter.com/tOQduvsInJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 11, 2025

Il ne reste désormais plus qu’un ultime match au Vélodrome face à Rennes pour clôturer la saison en beauté, confirmer la seconde place et offrir une belle fête aux supporters marseillais.

Gouiri, le facteur X !

L’OM l’a fait ! 3 ans après la dernière qualification directe du club pour la Ligue des Champions, les Olympiens ont assuré leur précieux sésame pour la plus belle des compétitions après un succès 1-3 au Havre. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de ce match.

Dans un match crucial qui pouvait lui assurer une place sur le podium, l’Olympique de Marseille a répondu présent. Malgré une première mi-temps sans buts, les olympiens ont globalement maîtrisé les Havrais avant de trouver la faille dans le second acte sur un but du serial buteur, Amine Gouiri (56e). Après la reprise du jeu suite à l’arrêt du match, les phocéens se sont fait surprendre sur un but de Soumaré (66e) plus prompt que Garcia sur un joli centre de Casimir. Alors que la victoire semblait leur tendre les bras après le premier but de Gouiri, on se dit alors que l’OM va retomber dans ses travers avec cette égalisation, mais c’est sans compter sur le pétard du gauche déclenché par Greenwood à la 86e. Un but importantissime qui donne alors la qualification à l’OM. Cependant, les Havrais ne s’avouent pas vaincus et sont proches de revenir une nouvelle fois au score à la 90e sur une tentative de Mwanga, magnifiquement sauvée par Cornelius.

Sur un joli pressing de Luis Henrique, Amine Gouiri viendra s’offrir un doublé (90 +9e) et entériner la qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

La note d’Amine Gouiri : 7,5/10

Son appréciation

De nouveau aligné à la pointe de l’attaque phocéenne, Amine Gouiri a une nouvelle fois confirmé son statut de facteur X. S’il s’est montré un peu discret en première période, il ne se fait pas prier à la 56e pour profiter d’une erreur d’appréciation de Sangante et ajuster cliniquement Mathieu Gorgelin. Moins discret en seconde période, il s’offre un doublé au bout de la nuit en suivant un joli pressing orchestré par Luis Henrique (90 +9e). 13 matchs, 10 buts, 3 passes décisives… difficile de faire mieux pour des débuts en tant qu’attaquant à l’OM…

