Ex OM : Rabiot se fait rhabiller pour l’hiver !

Le journaliste de RMC, Daniel Riolo, est revenu à la charge contre Adrien Rabiot. Peu convaincu depuis toujours par le milieu de terrain international, il a profité du choc entre la Juventus Turin et l’AC Milan pour adresser une nouvelle pique au joueur formé au PSG, passé par l’OM la saison dernière.

Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, Daniel Riolo a une nouvelle fois exprimé son scepticisme à l’égard de l’ancien n°25 de l’Olympique de Marseille. Après avoir mis ses critiques en pause lors du passage du milieu tricolore sur la Canebière, le journaliste a repris son discours habituel depuis que Rabiot a retrouvé le championnat italien.

Rabiot n’a laissé de trace nulle part où il est passé

« Je lisais un papier qui parlait des supporters de la Juve qui étaient interrogés au sujet des retours de (Adrien) Rabiot et de (Massimiliano) Allegri à la Juve. Et ils disaient ‘autant Allegri, ça a toujours été un homme fidèle à la Juve, autant Rabiot, on n’en a rien à cirer, on n’a aucun regret’. Ils disaient qu’ils s’en foutaient de Rabiot, qu’ils n’ont jamais été attachés à lui. Rabiot n’a laissé de trace nulle part où il est passé. », a lâché Riolo.

Une déclaration tranchante, fidèle au ton du consultant, qui souligne le manque d’attachement que le joueur semble susciter auprès des supporters, que ce soit à Paris, à Marseille ou à Turin.