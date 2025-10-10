Ex OM : Remonté, Djibril Cissé n’a pas oublié !

L’ancien international français réagit vivement aux propos de son ex-coéquipier sur l’affaire de la sextape qui avait secoué l’équipe de France il y a près de dix ans.

Invité à revenir sur cet épisode douloureux dans une interview dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Mathieu Valbuena a livré un témoignage sincère sur les conséquences de cette affaire de sextape, dans sa carrière et sa vie personnelle. Mais ces propos ont fait réagir Djibril Cissé, lui aussi mentionné à l’époque dans l’enquête.

Sur le réseau social X, l’ancien attaquant des Bleus et de l’OM a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Et de m’avoir mis dans ta merde pendant des années, tu regrettes pas ? Parce que moi, j’ai pas oublié. »

Une phrase directe, traduisant une rancune toujours présente. Pour rappel Djibril Cissé avait été placé en garde à vue en 2015 avant d’être totalement blanchi. Malgré cela, son nom est resté associé à l’affaire, laissant des traces durables sur son image et sa carrière.

Et de m avoir mis dans ta merde pendant des années tu regrettes pas????

Parceque moi j ai pas oublié — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) October 9, 2025

Une relation définitivement brisée

Les propos de Valbuena, censés tourner la page, semblent au contraire avoir réveillé de vieilles blessures. Cissé reproche à son ancien coéquipier d’avoir entretenu une suspicion injuste à son égard. Cette nouvelle sortie médiatique montre que la relation reste tendue entre les deux anciens internationaux, autrefois partenaires sous le maillot tricolore et marseillais.

Près d’une décennie après les faits, cette affaire continue de diviser et de rappeler combien elle a marqué une génération de joueurs. Malgré que Valbuena cherche visiblement à apaiser les tensions du passé, Cissé, lui, ne semble pas prêt à oublier. Dans le monde du football comme ailleurs, certaines cicatrices ne se referment jamais complètement.