Ex OM : Saliba, un trophée et une prestation XXL !

Ce dimanche, Arsenal a remporté le Community Shield face à Manchester City. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, William Saliba, a donné grande satisfaction.

De retour de blessure, William Saliba s’est illustré ce dimanche face à Manchester City avec Arsenal. Le défenseur central est nommé homme du match par le journal L’Equipe avec la note de 7/10. Le Français a réussi, par son placement, à stopper Erling Haaland, resté muet lors de cette rencontre.

« L’un des chouchous des 40 000 supporters d’Arsenal présents à Wembley a rappelé à quel point il avait manqué aux Gunners en fin de saison dernière, écrit L’Equipe ce dimanche. Il a sauvé plusieurs situations brûlantes, est resté calme d’un bout à l’autre, et ses relances ont été intéressantes, notamment son jeu long en direction de Saka. »

Saliba : Je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde

Remis de sa blessure et fort d’une prolongation jusqu’en 2027, le défenseur international français est de retour dans le groupe d’Arteta. L’homme qui est désormais évalué à 65 millions d’euros s’est exprimé dans un entretien accordé au Daily Mail où il a évoqué ses grosses ambitions pour la suite de sa carrière.

« Bien sûr, j’ai la qualité pour devenir le meilleur défenseur du monde, mais cela ne veut rien dire. Il faut travailler dur pour arriver à ce niveau. Je ne suis donc pas proche de ce niveau mais je donnerai tout pour peut-être un jour devenir le meilleur défenseur du monde, a déclaré l’ancien marseillais au Daily Mail. Non, je ne suis pas surpris de m’être imposé car je savais que j’avais passé un bon moment en prêt, je savais que j’étais prêt, j’attendais juste ma chance. Je me réjouis de l’avenir avec ce club. L’avenir sera bon pour tout le monde, j’espère. Ce ne sera pas facile mais nous allons travailler dur pour cela et je sais que le club sera de retour au très, très haut niveau. Nous devons tout faire pour gagner tous les titres possibles ».