Mercato OM : Le départ de Malinovskyi bouclé dans les 48h?

D’après plusieurs médias, l’Olympique de Marseille devrait bien laisser filer Ruslan Malinovskyi. Le journaliste Orazio Accomando explique que le Torino veut boucler son arrivée dans les 48h !

Après avoir bien avancé sur les achats, l‘OM pourrait dès à présent vendre des joueurs ! Le départ d’Ünder semble inévitable tout comme celui de Ruslan Malinovskyi qui n’a même pas été enregistré par l’OM dans la liste livrée à l’UEFA pour les tours préliminaires de Ligue des Champions.

Le Torino avance fort sur le dossier Malinovskyi !

Deux clubs semblent avoir avancé sur son arrivée. Besiktas ainsi que le Torino ont été cités comme des clubs intéressés par sa venue. Seulement, d’après Orazio Accomando, le club italien est celui qui est le plus avancé pour le récupérer.

Le club de Serie A voudrait d’ailleurs boucler son arrivée dès cette semaine voire dans les 48h à venir. L’Ukrainien devrait s’engager avec le Torino en prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain a gardé une très belle côte en Italie.

Longoria explique la situation de Malinovskyi

Le journal l’Équipe rapporte que Ruslan Malinovski serait malheureux à Marseille et envisagerait un départ dès cet été. Laissé sur le banc par Marcelino lors de la réception du Bayer Leverkusen (1-2) mercredi à l’Orange Vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la situation de l’Ukrainien ce jeudi en conférence de presse: « Concernant Ruslan, passer d’un système de jeu à un autre, il y a des joueurs qui sont adaptables et d’autres qui ont besoin de temps. Dans toutes les situations, on doit analyser comment l’utilisation va évoluer par rapport à un rôle. » a-t-il souligné. « La saison dernière, le rôle de Ruslan était déterminé, c’était une recrue ciblée pour le système de jeu d’Igor Tudor. Actuellement, on doit analyser la future importance de Ruslan dans le système actuel du coach et regarder toutes les possibilités. Les joueurs importants doivent aussi l’être sur le terrain, il faut un équilibre par rapport aux salaires », a ajouté le président de l’OM.