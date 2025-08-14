Ex OM : Souleymane Diawara entre engagement, reconversion et fidélité au ballon

Ancien défenseur central emblématique de l’OM, Souleymane Diawara poursuit sa relation avec le monde du football à travers des rôles variés : consultant, dirigeant, investisseur et mentor. Son parcours post-carrière est marqué par une reconversion audacieuse et un engagement durable dans le développement du football local et africain.

Consultant et expert de la CAN

Diawara est régulièrement sollicité comme consultant durant les grands événements africains. Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, il a analysé les performances du Sénégal, soulignant son statut de favori et espérant qu’il briserait la malédiction du back-to-back, jamais réalisée depuis les succès égyptiens. Il commente avec lucidité l’évolution du football sénégalais, critiquant la gestion de la fédération :« Il y a beaucoup de dirigeants ici qui ne servent à rien à part venir pour prendre l’argent »

Investisseur influent à Marseille

Très impliqué dans le tissu local, Diawara est actionnaire et conseiller auprès de Marseille Consolat, club de National 1. Il occupe un rôle de vice-président, aux côtés de Mamadou Niang, investissant dans un projet de structuration à long terme pour hisser le club en Ligue 2, voire plus haut . Il insiste sur la réflexion stratégique qui a précédé son engagement, loin d’un simple coup de com’. L’objectif est réel : « construire un stade, bâtir un centre de formation ».

Toujours attaché à l’OM, Diawara ne se retire pas totalement de la sphère marseillaise. Il a été actionnaire de l’Athlético Marseille (National 2), avec Mamadou Niang et même Cyril Hanouna, dans un projet orienté vers la jeunesse des quartiers nord de la ville, avec l’objectif de leur offrir des perspectives grâce au football

A lire aussi: Rennes-OM : L’arbitre du match d’ouverture dévoilé… et il porte (souvent) bonheur à Marseille