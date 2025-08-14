Rennes-OM : L’arbitre du match d’ouverture dévoilé… et il porte (souvent) bonheur à Marseille

La Fédération française de football a officialisé le nom de l’homme en noir qui lancera la saison de Ligue 1 2025-2026. Jérémie Pignard sera au sifflet vendredi soir (20h45) pour le choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille.

À 37 ans, Pignard a déjà une solide expérience au plus haut niveau… et des statistiques qui pourraient donner le sourire aux Marseillais : 15 matches arbitrés, seulement trois défaites pour l’OM. Mieux encore, la saison dernière, il a officié lors de deux victoires phocéennes, dont un mémorable 4-2 contre Rennes au Vélodrome.

Côté breton, le bilan est plus équilibré, avec trois défaites en neuf matches sous sa direction. Les Rouge et Noir peuvent néanmoins se rassurer : c’est lui qui avait arbitré leur victoire contre Marseille en Coupe de France 2024.

Une affiche déjà électrique

Avec un OM version Roberto De Zerbi et un Rennes ambitieux, ce duel promet un démarrage de saison explosif. Et si l’arbitre, volontairement ou non, pesait déjà dans la balance ?